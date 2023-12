Milan, verso il sorteggio di Europa League: alla scoperta del Marsiglia

(fonte: acmilan.com) Lunedì 18 dicembre, il Milan conoscerà chi - tra le sette possibili avversarie - affronterà nei playoff di UEFA Europa League . Uno spareggio che coinvolgerà sedici squadre in totale: otto formazioni che, come i rossoneri, hanno concluso al terzo posto il proprio girone di Champions League e altrettante classificatesi in seconda posizione nei rispettivi raggruppamenti di Europa League. L'andata è prevista per il 15 febbraio 2024, mentre il ritorno si disputerà il giorno 22 dello stesso mese. Prima però, avviciniamoci al sorteggio conoscendo meglio le nostre possibili avversarie .

MARSIGLIA (FRA)

Il Marsiglia, secondo alle spalle del Brighton nel Girone B, è guidato da due vecchie conoscenze rossonere: Mister Gattuso in panchina e Pierre-Emerick Aubameyang in attacco. Il tecnico italiano, subentrato a fine settembre a Marcelino, è stato in grado di invertire la rotta dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Solo l'ultimo scontro diretto con la formazione di De Zerbi gli ha negato il primato nel raggruppamento, ma i Les Phoceens sono stati capaci di superare Ajax e AEK Atene. Quella di Gattuso è una formazione che segna tanto ma concede altrettanto, 14 le reti siglate e 10 quelle incassate in sei match. Il già citato Aubameyang - 5 reti - ma anche gli ex Serie A come Veretout, Correa e Pau Lopez sono gli uomini chiave dei tre volte vicecampioni. Il Marsiglia conosce la competizione e il Vélodrome è sempre caldo.