Milan, verso il sorteggio di Europa League: alla scoperta del Friburgo

(fonte: acmilan.com) Lunedì 18 dicembre, il Milan conoscerà chi - tra le sette possibili avversarie - affronterà nei playoff di UEFA Europa League. Uno spareggio che coinvolgerà sedici squadre in totale: otto formazioni che, come i rossoneri, hanno concluso al terzo posto il proprio girone di Champions League e altrettante classificatesi in seconda posizione nei rispettivi raggruppamenti di Europa League. L'andata è prevista per il 15 febbraio 2024, mentre il ritorno si disputerà il giorno 22 dello stesso mese. Prima però, avviciniamoci al sorteggio conoscendo meglio le nostre possibili avversarie.