Il Rennes: “Milan, vero punto di riferimento del calcio continentale”

"Lo Stade Rennais F.C. ha scoperto il suo avversario negli spareggi di Europa League: i bretoni sfideranno il Milan, vero punto di riferimento del calcio continentale. In viaggio per l'Italia il 15 febbraio, il Rennes ospiterà il 22, con in palio un biglietto per gli ottavi di finale". LEGGI ANCHE: Europa League, sarà Milan-Rennes: le impressioni di Baresi >>>