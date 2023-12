Milan-Rennes, Baresi: “Siamo ambiziosi e pensiamo a vincere. Su Simic …”

Su Milan-Monza 3-0 di ieri: "Abbiamo creato, giocato una bella partita. Contro il Monza non era facile, se non hanno giocato la loro miglior partita è per merito del Milan".

Sul Milan che potrebbe scegliere tra campionato e Europa League: "Credo che non si debba scegliere. Il Milan deve giocare ogni competizione che ha, anche la Coppa Italia, al meglio. Per andare il più lontano possibile. Dobbiamo centrare l'obiettivo di tornare in Champions League e guardare avanti senza perdere punti per consolidare il nostro posto. La classifica si può migliorare quando recupereremo tutti, abbiamo la rosa per competere in ogni manifestazione, non si piò scegliere".

Sull'esordio di Jan-Carlo Simic in Prima Squadra: "Bello vedere un giovane che è cresciuto da noi esordire e fare anche gol all'esordio. Fa bene all'ambiente, ai nostri colori, al settore giovanile. Il Milan è attento quando c'è qualche giovane da lanciare, che siano italiani o stranieri. Ora c'è stato Simic, prima era toccato a Francesco Camarda. Ritorno a tanti anni fa, quando è toccato a me. Contento per la soddisfazione che ha provato anche la sua famiglia".

Sugli obiettivi del Milan per il resto della stagione: "Chiaro che non abbiamo avuto continuità. Sapevamo però che il girone di Champions era molto difficile. Quando sbagli una partita comprometti tutto. In campionato abbiamo perso qualche punto, ma quando la squadra è al completo, con spirito ed entusiasmo, darà noia fino in fondo. Poi se gli altri saranno più bravi faremo un applauso". LEGGI ANCHE: Mercato Milan, gli esuberi finanziano un doppio colpo da sogno >>>

