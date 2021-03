Milan-Manchester United, è il turno di Rebic: il croato cerca il riscatto

Le ultime notizie sul Milan. In Milan-Manchester United, Ante Rebic dovrà riscattarsi dal brutto episodio che lo ha visto protagonista contro il Napoli

Protagonista in negativo contro il Napoli, Ante Rebic vuole riscattarsi nella gara tra Milan e Manchester United. Il croato ha pagato a caro prezzo l'insulto rivolto all'arbitro Pasqua nell'ultima sfida di campionato. L'ex Eintracht, infatti, salterà per squalifica le prossime due partite di Serie A. I rossoneri sono in piena emergenza in attacco: orfani di Mandzukic, con Leao in dubbio e Ibrahimovic non al top della condizione, Rebic dovrà mettersi sulle spalle l'intera squadra e cercare di ottenere il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League. Non sarà sicuramente facile visto l'avversario di giovedì, con i 'Red Devils' che hanno recuperato alcuni pezzi importanti come Rashford, Cavani e Pogba. Intanto pare sfumare un obiettivo di mercato del Milan.