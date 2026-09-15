In occasione dell'esordio europeo a San Siro contro il Benfica, il Milan e Fondazione Milan inaugurano una straordinaria iniziativa di rilevanza globale legata alla salute sociale: a partire dalla prima giornata della League Phase di Europa League 2026-2027, la maglia rossonera sviluppata con il Technical Partner PUMA ospiterà sul retro il logo di The Madhappy Foundation, segnando una svolta storica per il club di Via Aldo Rossi che cede per la prima volta questo spazio internazionale per accendere i riflettori sul tema del benessere mentale dei giovani.

In the UEFA Europa League, Fondazione Milan is giving its space on the AC Milan shirt to The Madhappy Foundation, established by Madhappy, for the first time❤️🖤



The @PUMAfootball-designed shirt marks the start of a season-long journey focused on young people’s mental health… pic.twitter.com/F87cSRko20 — AC Milan (@acmilan) September 15, 2026

La svolta sulla maglia: Fondazione Milan sposa la filosofia di Madhappy

Il bilancio di Fondazione Milan: dal 2003 oltre 13 milioni per il sociale

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Non solo maglia: la sinergia con il programma UEFA "Take Care"

L'obiettivo dell'operazione è cambiare radicalmente paradigma: non affrontare il disagio psicologico solo quando si trasforma in crisi conclamata, ma agire d'anticipo sfruttando lo sport per promuovere consapevolezza, fiducia in sé stessi, relazioni positive e senso di appartenenza. Per concretizzare questa missione, la Onlus rossonera farà leva sulla grandissima visibilità internazionale del Club nelle notti di UEFA Europa League 2026-2027. La scelta è ricaduta su The Madhappy Foundation proprio per la sua capacità innata di parlare in modo autentico alle giovani generazioni. Nato a Los Angeles, il marchio di abbigliamento Madhappy poggia da sempre su una filosofia fortemente ottimistica e destina l'1% dei suoi ricavi netti a iniziative per la salute mentale, supportando la ricerca scientifica ed enti di primo piano come The JED Foundation, il Child Mind Institute e il Positive Psychology Center dell'Università della Pennsylvania.Questo nuovo e importante focus sul benessere mentale si inserisce perfettamente nel cuore pulsante dell'impegno storico di Fondazione Milan, da sempre attiva nell'utilizzare il calcio come leva di inclusione, crescita culturale e cambiamento sociale, con un occhio di riguardo per i giovani che vivono in contesti di forte vulnerabilità. I numeri del resto parlano chiaro: dal 2003 a oggi, la Fondazione legata al club rossonero ha destinato oltre 13 milioni di euro al finanziamento di progetti mirati in Italia e nel mondo, riuscendo a raggiungere e aiutare attivamente più di 200mila beneficiari totali.La comparsa del marchio sul kit da gioco per la sfida Milan-Benfica rappresenta solamente il primo tassello di un percorso molto più ampio. Il progetto benefico sarà infatti fortemente coadiuvato e rafforzato dalla stretta collaborazione con la UEFA attraverso il rinomato programma "Take Care". Si tratta di un'iniziativa educativa nata per promuovere la cultura della salute tra bambini e ragazzi, incoraggiando abitudini e comportamenti responsabili attraverso la forza comunicativa del gioco del calcio. Il cammino rossonero proseguirà per tutta la stagione calcistica con nuovi progetti collaterali, eventi sul territorio e momenti speciali di sensibilizzazione interamente dedicati al benessere mentale delle nuove generazioni.