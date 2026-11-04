Milan-Ferencváros, oggi allenamento e conferenze a Milanello: ecco tutti i dettagli | PM

Dopo la bella vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan torna in campo in Europa League: domani allo stadio "Meazza" in San Siro arriva il sorprendente Ferencváros, in testa alla classifica della fase campionato con 9 punti. Il Diavolo deve cercare di vincere visto che al momento si trova a soli tre punti. Oggi è il giorno della vigilia della sfida e ci sarà l'allenamento di rifinitura e le conferenze stampa. PianetaMilan sarà in prima linea per tenervi aggiornati con immagini e notizie: la squadra di Amorim scenderà in campo a Milanello a partire dalle 11:15 per l'allenamento della vigilia, mentre alle 14:00 andranno in scena le conferenze stampa di Ruben Amorim e del difensore rossonero Koni De Winter.

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I calcoli per la qualificazione e la top 8

Il calendario completo delle prossime sfide

26 novembre: la delicata trasferta contro l'Olympiakos che si trova a punteggio pieno e quinto in classifica.

la delicata trasferta contro l'Olympiakos che si trova a punteggio pieno e quinto in classifica. 10 dicembre: altra partita importante al Meazza contro il Sunderland: 7 punti per gli inglesi, al momento noni.

altra partita importante al Meazza contro il Sunderland: 7 punti per gli inglesi, al momento noni. 21 gennaio: la trasferta contro il Levski Sofia che ha quattro punti in classifica.

la trasferta contro il Levski Sofia che ha quattro punti in classifica. 28 gennaio: si chiude poi a San Siro contro l'Ararat-Armenia: la squadra armena è ancora a secco di punti ed è ultima in classifica.

Come detto i rossoneri dovranno per forza vincere per sperare ancora in un posto nella top 8: il Diavolo si trova al momento al 24esimo posto con 3 punti:. Discorso diverso per la qualificazione diretta:, con ovviamente tutte le differenze del caso in base ai primi risultati e alla differenza reti delle varie squadre.Ricordiamo anche le prossime sfide dei rossoneri:

Qualificazione ampiamente alla portata per i playoff, mentre per la qualificazione diretta agli ottavi non sono permessi più falsi passi.