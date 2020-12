Milan-Celtic, Brahim Díaz: “Contento di essere qui: è un grande club”

Milan-Celtic, le dichiarazioni di Brahim Díaz a fine gara

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Brahim Díaz, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Celtic, gara della 5^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Brahim Díaz.

“Il ritorno di mister Stefano Pioli è stato molto positivo. Tutto lo staff ci ha fatto lavorare al massimo, ma lui ci ha dato una carica in più. In partita la squadra ha fatto il massimo per vincere. Io gioco dove il mister mi dice di giocare. Penso di giocare ad un buon livello, ma devo migliorare. La squadra mi sta aiutando. Sono molto contento di far parte di questa squadra”.

“Mi manca davvero tanto Zlatan Ibrahimović, è un giocatore incredibile che fa sempre la differenza. Siamo concentrati, per esprimerci sempre ai massimi livelli. Anche se Ibra manca sempre … – ha proseguito Brahim Díaz -. Sono contento di far parte di questo club, mi sento bene, tutta la squadra si esprime a grandi livelli. Contento di essere qui”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>