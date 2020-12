Milan-Celtic, Bennacer: “Ibra ha portato mentalità ed esperienza da campione”

Milan-Celtic, le dichiarazioni di Bennacer nel post-partita

MILAN-CELTIC ULTIME NEWS – Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Celtic, gara della 5^ giornata del Gruppo H di Europa League. Ecco le dichiarazioni di Bennacer:

"Mister Stefano Pioli ha cambiato la squadra, si vede nello spirito che abbiamo. Noi facciamo bene in allenamento ed in partita quello che lui ci chiede. Avevo male all'adduttore, ma non era niente, solo stanchezza. Devo essere pronto, non devo forzare, abbiamo tante partite in pochi giorni. Bisogna essere disponibili per la squadra e faccio di tutto. Con Franck Kessié gioco da più tempo insieme, dall'anno scorso. Ma anche Sandro Tonali è un grande giocatore, sta crescendo. Facciamo bene sempre meglio ogni volta che giochiamo insieme, è normale. Noi 3-4 in questo ruolo dobbiamo fare sempre tutto per la squadra. Eravamo tanti giocatori nuovi, giovani anche, Zlatan Ibrahimović ha portato esperienza, mentalità di un campione. Penso che durante l'anno sia nato questo Milan, ma questa mentalità dobbiamo tenerla e dobbiamo fare ancora di più, lavorare di più insieme. Solo così andiamo a vincere le partite".