La sfida tra Milan e Benfica, valida per la prima giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 a San Siro, non è soltanto una grande classica del calcio europeo, ma anche una partita ricca di ex illustri e incroci di mercato: da Manuel Rui Costa, leggenda rossonera e oggi Presidente delle Aquile, fino al tecnico Rúben Amorim, al bomber Gonçalo Ramos e al giovane talento Diego Moreira, tutti legati a doppio filo alla storia recente e passata della formazione di Lisbona.

Manuel Rui Costa: il ponte di classe tra Milano e Lisbona

Rúben Amorim e Gonçalo Ramos: il presente rossonero dalle radici lusitane

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La sorpresa Diego Moreira: dal vivaio del Benfica all'orbita Milan

Il nome più altisonante sul fronte lusitano è senza dubbio quello di Manuel Rui Costa. Presidente del Benfica dal 2021, l'ex trequartista è stato un grandissimo calciatore del Milan per cinque stagioni, dal 2001 al 2006. Con la maglia rossonera ha collezionato ben 192 partite, 11 gol e 45 assist, arricchendo la bacheca di Via Aldo Rossi con 5 trofei complessivi, tra cui uno Scudetto, una Champions League e una Supercoppa Europea. Domani sera per lui sarà inevitabilmente una notte di fortissime emozioni sul prato del Meazza.Sul fronte rossonero, invece, gli incroci con il passato sono addirittura tre. Il primo è Rúben Amorim, il nuovo allenatore del Milan, che ha legato gran parte della sua carriera da calciatore proprio al Benfica. Da centrocampista ha difeso i colori delle Aquile in 154 partite, mettendo a referto 6 gol e 14 assist e conquistando ben 12 trofei, tra cui 6 coppe nazionali e 4 campionati portoghesi. Insieme a lui c'è il nuovo bomber del Diavolo, Gonçalo Ramos, cresciuto proprio nel vivaio del Benfica: per il numero 9 rossonero sono 106 le presenze totali con la squadra di Lisbona, condite da 41 gol, 12 assist e la vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022-2023.Infine, c'è un terzo e ultimo ex che forse non tutti ricordano immediatamente. Si tratta di Diego Moreira, balzato agli onori delle cronache nell'ultimo fine settimana grazie alla splendida doppietta siglata in casa della Lazio. L'esterno classe 2004, nato in Belgio a Liegi, ha mosso i primi passi nello Standard Liegi, ma possiede la cittadinanza portoghese e si è imposto all'attenzione internazionale proprio nelle giovanili del Benfica. Moreira ha indossato la maglia delle Aquile principalmente nelle formazioni minori, totalizzando solo 2 presenze in Prima Squadra prima di trasferirsi al Chelsea nel 2023 e poi allo Strasburgo. I tifosi rossoneri più attenti ricorderanno che il Milan lo aveva messo nel mirino quando brillava da ala sinistra nel 4-3-3 durante la Youth League, la Champions League dei giovani, proprio con la maglia del Benfica.