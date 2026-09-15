La vigilia del debutto europeo del Milan nella League Phase dell'Europa League 2026-2027 entra nel vivo: oggi, martedì 15 settembre, la giornata che precede la grande sfida di domani sera a San Siro contro il Benfica di Marco Silva sarà ricca di appuntamenti cruciali che i tifosi rossoneri potranno seguire in tempo reale e in diretta streaming sulle pagine di PianetaMilan.it.

Il programma della mattina: rifinitura a Milanello e Benfica Campus

Ore 14:00, la conferenza di Rúben Amorim e Gonçalo Ramos

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La serata di San Siro: parla il Benfica di Marco Silva

I motori inizieranno a scaldarsi nella mattinata di oggi, divisa tra l'Italia e il Portogallo. Alle ore 10:30, la formazione di Marco Silva sosterrà l'allenamento di rifinitura direttamente a Lisbona, sul terreno del "Benfica Campus", prima di imbarcarsi sul volo pomeridiano diretto verso la Lombardia. Poco dopo, alle ore 11:30, i riflettori si sposteranno interamente sul centro sportivo di Milanello, dove andrà in scena la seduta di rifinitura dei rossoneri. Come da tradizione per le vigilie delle notti continentali, il nostro inviato Stefano Bressi presidierà il campo per offrirvi l'evento LIVE attraverso video esclusivi, gallerie fotografiche e aggiornamenti minuto per minuto sulle scelte tattiche del Diavolo.Nel primo pomeriggio, esattamente alle ore 14:00, le luci si accenderanno all'interno della sala stampa di Milanello per il momento più atteso dai media. Il tecnico rossonero Rúben Amorim si presenterà davanti ai microfoni affiancato dal centravanti Gonçalo Ramos: un appuntamento dal forte sapore sentimentale, dato che entrambi figurano come illustri ex della partita contro le Aquile portoghesi. L'intero incontro con i giornalisti verrà trasmesso in lingua portoghese con il supporto della traduzione consecutiva in italiano, e sarà interamente coperto dalla nostra diretta testuale per non farvi perdere neanche una battuta.Il fitto programma della vigilia si chiuderà ufficialmente in serata sul prato del Meazza. Alle ore 20:00, l'allenatore del club di Lisbona Marco Silva, accompagnato da un calciatore della rosa lusitana, terrà la conferenza stampa di presentazione del match all'interno della pancia dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Anche per quest'ultimo atto istituzionale, la redazione garantirà una copertura totale sul sito web con notizie flash e dichiarazioni in tempo reale, accompagnando i tifosi fino al fischio d'inizio della sfida di domani sera.