Maradona, un minuto di silenzio prima di LOSC-Milan in Europa League

MILAN NEWS – Ieri è venuto a mancare Maradona, il più grande di tutti con ogni probabilità. Tutto il mondo del calcio lo piange e lo ricorda con grande affetto e ovviamente sarà ricordato anche in tutti i campi sui quali si giocherà questa sera. Oltre che in Serie A, anche in Europa League sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo dell’argentino. Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, la UEFA ha annunciato che prima di tutte le gare di oggi ci sarà un minuto di silenzio, compresa ovviamente LOSC-Milan. Maradona aveva 60 anni.

