Manchester United-Milan, problemi in attacco per Solskjaer | News

Manchester United-Milan, diversi problemi per Solskjaer

Marcus Rashford, uno dei talenti più luminosi dei Red Devils, potrebbe saltare Manchester United-Milan, gara di Europa League che si giocherà giovedì prossimo. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto l’attaccante ha escluso lesioni, tuttavia la caviglia è ancora gonfia. Difficile dunque che l’inglese possa esserci per la sfida contro i rossoneri.