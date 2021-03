Calciomercato Milan – Derby low cost. L’idea di Maldini e Massara | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: idea low cost

La stagione entra nella fase decisiva, ma il Milan pensa anche al calciomercato. L’obiettivo di Paolo Maldini e Frederic Massara è quello di consegnare a Stefano Pioli una squadra ancora più competitiva, considerando il possibile ritorno in Champions League. A tal proposito si valutano anche delle opportunità low cost, visto che c’è sempre il bilancio da rispettare (soprattutto in tempi di pandemia).

Secondo quanto viene riportato da Sport Mediaset, il Milan starebbe pensando a Aissa Mandi. Il difensore algerino, classe 1991, è un giocatore del Betis Siviglia. L’ex Reims ha un contratto in scadenza con il club spagnolo nel giugno 2021, e dunque rappresenta una ghiotta opportunità di calciomercato. Su di lui non c’è solo il Milan, ma anche l’Inter. E’ possibile quindi un derby di mercato, anche se bisogna tenere in considerazione da Liverpool e Lione.

Chissà che il Milan non possa giocarsi la carta Ismael Bennacer. Lui e Mandi sono compagni di squadra in Nazionale e hanno vinto la coppa D’Africa nel 2019. Stiamo parlando comunque di un difensore agile e potente, che è molto pericoloso sui calci piazzati. Il difensore centrale ha segnato ben 18 gol in carriera, di cui 3 realizzati in questa stagione. La sensazione è che il Milan stia pensando effettivamente di ingaggiarlo, anche perchè bisogna valutare il riscatto di Fikayo Tomori: l’anglo-canadese sta convincendo tutti, ma i 28 milioni di euro di riscatto dal Chelsea non sono pochi. Staremo a vedere. Intanto, sempre a proposito di calciomercato: il Milan cerca un colpo in attacco. I nomi