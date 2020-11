Lille-Milan, senza Ibrahimovic si può: i numeri sorprendono | News

Ultime Notizie Lille Milan: Pioli si affida ai fedelissimi

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra ovviamente su Lille-Milan. La partita, valida quarta giornata del girone H di Europa League, si giocherà a partire dalle 18:55.

La grande assenza è quella di Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi contro il Napoli. Dopo lo 0-3 dell’andata, il Milan deve riscattarsi con una grande prestazione. Lo svedese in quell’occasione era in campo, eppure non è riuscito ad evitare il tracollo. Stasera ci sarà vorrà dunque uno spirito battagliero, a maggior ragione senza Ibra.

E’ chiaro che il peso di Zlatan Ibrahimovic sia indiscutibile: allo svedese sono bastati pochi mesi per cambiare volto e ambizioni del gruppo. E’ anche vero, però, che il Milan si è scoperto grande proprio quando lo svedese nella scorsa stagione ha accusato un problema al polpaccio e quando in questa stagione ha avuto il coronavirus. Pioli è riuscito a tenere i propri ragazzi sul pezzo, mantenendo il primo posto in campionato e qualificandosi ai gironi di Europa League. Addirittura, senza Ibrahimovic, si alza la percentuale di vittorie e aumenta la media punti. La squadra rossonera, inoltre, riesce ad essere più attenta in difesa (0,7 gol al passivo contro l’1,2 con Zlatan in campo).

Il Lille è un avversario molto pericoloso e già a San Siro ha fatto vedere la sua forza. «Allora avevamo sbagliato tanto, sia tecnicamente che tatticamente – ha spiegato ieri Daniele Bonera, che stasera sarà ancora in panchina al posto di Pioli –. Ma la vittoria di Napoli ci ha dato fiducia, andremo in campo con lo stesso spirito del San Paolo». Pioli si affida ai fedelissimi, cioè gli stessi che hanno trascinato la squadra senza Ibrahimovic: da Donnarumma a Calhanoglu, da Theo Hernandez a Rebic. Insomma, il Milan ci prova anche senza Zlatan. A proposito di stasera, ecco la formazione scelta da Pioli. VAI ALLA NOTIZIA>>>