Lille-Milan, le probabili formazioni: tante le novità per Pioli | News

Lille Milan formazioni: le scelte di Pioli

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato come di consueto le probabili formazioni di Lille-Milan. La gara, valida per la quarta giornata del girone H di Europa League, si giocherà questa sera a partire dalle 18:55.

La formazione sarà profondamente diversa rispetto a quella vista contro il Napoli al San Paolo pochi giorni fa. In porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa spazio a Diogo Dalot, Simon Kjaer e Theo Hernandez. L’altro centrale sarà Matteo Gabbia, considerando che il capitano Alessio Romagnoli ieri non si è allenato per un problema al polpaccio. Il difensore dunque partirà dalla panchina.

A centrocampo, invece, una nuova occasione per Sandro Tonali, che prenderà il posto di Franck Kessie. Confermato Ismael Bennacer. Sulla trequarti probabilmente la novità più grande: complice ovviamente gli infortuni di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao, giocherà per la prima volta dal primo minuto Hauge. Gli altri due trequartisti saranno Hakan Calhanoglu e Samu Castillejo (indisponibile Saelemaekers). Come punta centrale Ante Rebic, con Lorenzo Colombo che inizierà la partita dalla panchina. Allenatore Daniele Bonera, che spera di portare la squadra alla vittoria così come è successo contro il Napoli.

A tal proposito, il collaboratore tecnico rossonero si è dimostrato fiducioso in conferenza stampa. “Perplessità all’esterno? L’importante è sentirsi forti all’interno del gruppo. La nostra mentalità è consolidata e sappiamo quello che ci ha portato a essere in alto. Sappiamo quello che dobbiamo fare in allenamento e da li partiamo. Il nostro punto di inizio deve essere lo spirito. Quello che viene detto fa parte del gioco”.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Hauge Rebic. Allenatore: Bonera.

Calciomercato Milan: Maldini sfida il Chelsea e non solo per un talento. VAI ALLA NOTIZIA>>>