Calciomercato Milan – Maldini, sfida al Chelsea per un talento | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: è sfida con il Chelsea

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan si gode l’ottimo momento che sta vivendo, complice ovviamente il primo posto in classifica. Tuttavia il mercato di gennaio è sempre più vicino. L’obiettivo sembra essere quello del difensore centrale, considerando le situazioni di Mateo Musacchio e Leo Duarte. Il primo è in scadenza di contratto con il club rossonero nel 2021 (difficilmente rinnoverà), mentre il secondo è stato frenato continuamente da problemi fisici.

Nelle scorse ore abbiamo scritto di Ajer, con il Milan che potrebbe giocarsi la carta Diego Laxalt per arrivare al norvegese, ma non c’è solo lui nel mirino. Come scrivono i media inglesi, Maldini e Massara stanno seguendo con molta attenzione Anel Ahmedhodzic, Il difensore, di proprietà del Malmo, sta facendo molto bene nel campionato svedese, e dunque tanti club sono interessi al giocatore

Tra questi non c’è appunto solo il Milan, ma anche Chelsea, Ajax e PSV Eindhoven. Ahmedhodzic ha un contratto in scadenza nel 2023, ma difficilmente il Malmo riuscirà a trattenerlo nella prossima stagione, visto che il giocatore ha tutte le potenzialità per compiere il grande salto. Staremo a vedere, ma, come detto in precedenza, c’è grande concorrenza e dunque non sarà a facile per il club rossonero strappare questo talento.

In ogni caso quelli di Ahmedhodzic e Ajer non sono gli unici nomi seguiti. Il nome caldo è infatti quello di Ozan Kabak, che il Milan aveva già cercato di prendere in estate. Lo Schalke 04 non ha ceduto all’offerta rossonera, ma la situazione a gennaio potrebbe cambiare completamente. La squadra tedesca, infatti, è ultima in classifica in Bundesliga, totalizzando la miseria di 3 pareggi e 5 sconfitte in 8 gare. In più sono stati puniti sia Nabil Bentaleb e Amine Harit, due calciatori simbolo della squadra, a testimonianza del clima che si respira in Germania. Vedremo cosa succederà, ma una cosa sembra certa: il Milan vuole un difensore centrale. Intanto Zlatan Ibrahimovic svela i suoi tempi di recupero. VAI ALLA NOTIZIA>>>