Lille-Milan, i rossoneri vogliono riscattare il tonfo dell’andata | News

Ultime Notizie Lille Milan: gara importante per i rossoneri

MILAN NEWS – Il Milan, dopo la bella vittoria contro il Napoli, si rituffa sull’Europa League. Come viene riportato dal Corriere del Sera, la partita di questa sera è importante per i rossoneri, che vogliono riscattare la sconfitta dell’andata.

Il Lille è una squadra forte, da Champions. Se il campionato francese non si fosse fermato per il coronavirus, con ogni probabilità il Lille si sarebbe qualificato per la competizione. Stasera servirà una prestazione del Milan ben diversa da quella di San Siro, che tra l’altro dovrà fare a meno di Ibrahimovic. Ecco la probabile formazione. VAI ALLA NOTIZIA>>>