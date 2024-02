Eurorivali – Rennes, reazione poderosa dopo il Milan: rimonta possibile?

La sconfitta rimediata giovedì scorso a San Siro è stata la prima del 2024 per il Rennes e addirittura la prima dal 14 dicembre 2023. Il Milan, però, si è dimostrato troppo forte per il club francese, che ora è chiamato ad un'impresa in casa per riuscire a passare il turno in Europa League. Sarà molto complicato per gli uomini di Julien Stéphan, che comunque, daranno tutto.