Europa League, Riterai-Derry 3-2: lituani avversari del Milan?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Riterai-Derry, match valido per il primo turno preliminare di Europa League, è terminato per 3-2 a favore dei lituani. Il Derry, in vantaggio al 18′ con il gol di Thomson, è stato rimontato dai padroni di casa grazie alla doppietta di Paulauskas.. Dopo il 2-2 degli irlandesi firmato da Toal, il Riterai è riuscito a vincere nel finale grazie al gol di Kazlauskas. Una notizia che potrebbe interessare da vicino il Milan, il motivo? Il Riterai, infatti, potrebbe essere uno dei potenziali rivali dei rossoneri per il secondo turno preliminare della competizione.

