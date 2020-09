Milan, ora c’è il Rio Ave ai playoff Europa League: i suoi punti di forza

Alla scoperta del Rio Ave

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan supera con qualche difficoltà il Bodo/Glimt per 3-2 e accede al playoff dove incontrerà giovedì prossimo (sempre in esclusiva su DAZN) i portoghesi del Rio Ave che ieri sera si sono imposti sul Besiktas ai calci di rigore.

A dispetto delle aspettative, dunque, il Milan non affronterà il club di Istanbul che ieri, privo di 7 giocatori positivi al Covid-19, ha dovuto dire addio alla competizione dopo 120 minuti di battaglia. Il destino europeo del club rossonero si deciderà a 30 km da Oporto, a Vila do Conde, casa del Rio Ave portoghese. Ma analizziamo più da vicino i prossimi avversari della squadra di Stefano Pioli.

Il Rio Ave si è qualificato ai preliminari in virtù del quinto posto dello scorso campionato con 55 punti, record della sua storia. Non ha titoli in bacheca, vanta solamente 4 finali di coppa portoghese tutte perse. L’età media è la più alta del loro campionato, ben 27 anni, ma l’allenatore è molto giovane. Si tratta di Mario Silva, ex terzino di spinta del Boavista e del Porto di José Mourinho che vinse la Champions League nel 2004. Il valore della rosa è di circa 22 milioni, ma il talento non manca.

Tra i gioielli della squadra, a cui il Milan dovrà fare attenzione, c’è Carlos Mané, ex Sporting Lisbona, 26 anni ma con una buona esperienza in Europa, e poi Lucas Piazon, brasiliano ancora di proprietà del Chelsea che in Italia è passato vestendo anche la maglia del Chievo Verona. Il portoghese Tarantini, 37 anni il prossimo 7 ottobre, è il simbolo del club con oltre 300 presenze all’attivo. Il Rio Ave non ha mai incontrato squadre italiane nella sua storia (4 partecipazioni europee) e prima del Besiktas aveva eliminato 2-0 i bosniaci del Borac Banja Luka.

LE PAROLE DI MALDINI SUL MERCATO DEL MILAN>>>