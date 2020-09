Milan-Bodø/Glimt, Maldini: “Mercato? Abbiamo Colombo e mio figlio”

Milan-Bodø/Glimt: le dichiarazioni pre-partita di Maldini

MILAN-BODØ/GLIMT ULTIME NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ a pochi minuti dal match Milan-Bodø/Glimt. Gara, come noto, in programma a San Siro alle ore 20:30 e valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Queste le dichiarazioni di Maldini: “Zlatan Ibrahimovic sta bene, è asintomatico. È un’assenza che pesa, inaspettata. Abbiamo problemi in due settori, fra i centrali difensivi e davanti. Oggi daremo battaglia, ma non è la maniera migliore per preparare una sfida così importante. Ibra è dispiaciuto, la sua speranza è di debellare la malattia il prima possibile e tornare. Lorenzo Colombo? Ci ha pensato il mister a parlarci. Il ragazzo ha dimostrato di essere pronto, ha sempre giocato sotto età. Ha sulle spalle un ruolo molto importante, non dobbiamo farglielo pesare più di tanto. Ma è normale se vuoi giocare a San Siro nel Milan. Calciomercato? Abbiamo le idee chiare. Tutto parte dalla convinzione che questa è una squadra che sta bene, tutto quello che verrà fatto sarà solo per migliorare questa squadra. I problemi vengono tutti dagli infortuni tutti nella stessa zona, in difesa. Ibra tra sette giorni sarà disponibile, per scelta abbiamo tenuto due ragazzi giovani, come Colombo e mio figlio, per fargli fare la loro parte in prima squadra”.

