Europa League – Celtic-Milan, Abate: “Assenza Calhanoglu? Pesa, però…”

Celtic-Milan, l’opinione di Abate

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In collegamento con gli studi di ‘Sky Sport’ Ignazio Abate, ex terzino rossonero, ha parlato di Celtic-Milan di Europa League, in programma questa sera alle 21. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, uno degli uomini chiave del Diavolo negli ultimi tempi. Ecco l’opinione di Abate in merito all’argomento: “Assenza Calhanoglu? Sicuramente il turco mancherà ai rossoneri, è uno degli elementi più importanti a livello tattico. Ma il Milan vola sulle ali dell’entusiasmo in questo momento e farà bene lo stesso anche senza di lui“.

