Europa League, Celtic-Milan 0-2 al 45′: Krunic e Brahim Diaz in gol

Celtic-Milan a fine primo tempo!

ULTIME NOTIZIE EUROPA LEAGUE CELTIC MILAN NEWS – Fine primo tempo al Celtic Park di Glasgow nella prima giornata del girone H d’Europa League. Celtic-Milan dopo i primi 45 minuti è 0-2, in gol Rade Krunic e Brahim Diaz.

Inizio in salita per i rossoneri, che soffrono la pressione e la dinamicità degli avversari. Ma è del Milan la prima occasione, ed è anche decisiva per il gol: cross di Castillejo alla Suso, e testa vincente di Rade Krunic, è 1-0 Milan al 14′. Appena cinque minuto dopo il gol, cala vertiginosamente la pressione avversaria e gli spazi si aprono. Ne approfittano i velocisti del Milan, a sinistra soprattutto, con Theo che crea sempre pericoli: è proprio il francese a servirel’assist per il gol del 2-0 firmato Brahim Diaz al 42′.

SEGUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO DI CELTIC-MILAN >>>