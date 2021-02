Europa League, Cassano: “Milan sfavorito contro il Manchester United”

Europa League, Cassano sul Milan

La ‘Bobo Tv’ su Twitch è ormai diventata un appuntamento fisso. Christian Vieri, insieme a Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, si riuniscono spesso per commentare gli episodi di attualità inerenti al calcio. In tal senso, non poteva mancare l’opinione sugli avversari di Milan e Roma agli Ottavi di Europa League. Se Vieri si mostra fiducioso, affermando il passaggio del turno delle italiane, diverso è il punto di vista di Cassano, che spiega le sue perplessità: “La Roma deve stare attenta allo Shakhtar, sarà dura soprattutto andare là a giocare. Il Milan contro il Manchester United invece non parte certo favorito“. Mourinho sull’obiettivo di mercato del Milan: è sfida aperta? VAI ALLA NOTIZIA >>>