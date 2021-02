Mercato Milan – Maldini, occhio a Mourinho. Assalto all’obiettivo / News

Mercato Milan, sfida tra Maldini e Mourinho

L’ultima sessione di mercato del Milan ha dato vita ad uno strano paradosso. Dopo gli acquisti di Fikayo Tomori, Soualiho Meite e Mario Mandzukic, che hanno reso la squadra molto più competitiva, i rossoneri hanno iniziato un periodo di flessione preoccupante. Il campanello d’allarme contro lo Spezia ha dato seguito ad una serie di prestazioni altamente negative. La netta sconfitta nel derby contro l’Inter e il doppio pareggio deludente contro la Stella Rossa non possono che creare preoccupazione in un ambiente, fino a poche settimane fa, più forte che mai.

Bisognerà vedere fino a quale punto arriverà la stagione del Diavolo. Questo rallentamento ha messo in discussione un obiettivo che sembrava ormai conquistato: il quarto posto. Il cambio di passo delle inseguitrici ha cambiato dunque i piani di un Milan che, dopo il sorpasso dell’Inter, difficilmente parlerà ancora di scudetto. La Champions League però non sarebbe assolutamente un obiettivo da buttare, ma è il grande traguardo da raggiungere. Un piazzamento nell’Europa che conta darebbe anche una sterzata convinta al mercato del prossimo anno, con un appeal che salirebbe a dismisura.

Qualche movimento, in questo senso, sembra esserci già. Più volte la fascia destra rossonera è finita nell’occhio del ciclone, con la presenza di Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo non ritenuta sufficiente per il prosieguo della stagione. Molti sono i nomi circolati in questo senso, con la costante Florian Thauvin e la suggestione Douglas Costa. Situazione in evoluzione per il francese, destinato a liberarsi a parametro zero dal Marsiglia. L’esterno brasiliano, in prestito al Bayern Monaco, dovrebbe far ritorno alla Juventus, con i tedeschi non troppo interessati ad un riscatto definitivo.

I bianconeri, a loro volta, non lo considerano parte integrante del progetto. A questo punto ecco l’indiscrezione che arriva dalla Spagna, che parla di un Douglas Costa che potrebbe essere ceduto per soli 10 milioni di euro. Una cifra interessante che potrebbe spingere Paolo Maldini ad un assalto definitivo. Secondo quanto riferisce ‘Fichajes.net’, però, ci sarà da fare i conti con il Tottenham di José Mourinho, che ha fiutato l’affare vista l’esigenza di rinforzare le corsie esterne.

Scelta di formazione forte di Stefano Pioli: escluso Romagnoli. Ecco chi gioca >>>