Rinnovo, prezzo e dubbi: Milan, Romagnoli è sul mercato?

Milan, attenzione al futuro di Romagnoli

Romagnoli, quale sarà il tuo futuro? E’ questo l’interrogativo che si pongono i tifosi del Milan. Nelle ultime giornate, infatti, il capitano è stato preso di mira dalla critica e soprattutto dai tifosi. Il motivo? Alessio si è fermato nella sua crescita, commettendo diversi errori in varie partite disputate dai rossoneri in questa stagione.

Contro la Roma, Pioli ha voluto dare un segnalare, mettendo titolare Tomori e lasciando in panchina Romagnoli. La prestazione dell’anglo-canadese è stata molto convincente, mettendo paradossalmente ancora più in difficoltà il numero 13. I tifosi, ormai, sono convinti che l’ex Chelsea debba essere titolare e formare la coppia di centrali insieme a Simone Kjaer.

Il periodo difficile capita e può capitare a tutti i giocatori, ma all’orizzonte c’è un problema molto più serio. Romagnoli, infatti, è in scadenza di contratto con il Milan nel 2022. Raiola, per il prolungamento, chiede circa 6 milioni di euro, cosa che Gazidis non vuole assolutamente fare. La società è già alle prese con i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, e dunque è difficile pensare che il capitano possa essere accontentato, anche perchè non c’è stato un salto di qualità a livello di prestazioni.

E’ anche vero, però, che non stiamo parlando dell’ultimo arrivato. Romagnoli è appunto il capitano del Milan e ha prolungato nel mezzo della gestione di Yonhong Li (una grande prova d’amor,e visto i tanti dubbi) e secondo transfermarkt ha una valutazione attuale di 36 milioni di euro. E’ chiaro che perderlo a zero non sarebbe il massimo della vita, e dunque probabilmente la prossima estate sarà decisiva: o ci sarà un rinnovo, oppure sarà addio.

Negli ultimi giorni si parla di un forte interesse della Juventus, che avrebbe individuato nel difensore l’elemento giusto per sostituire Giorgio Chiellini. In tanti sono pronti a scommettere che Raiola abbia già avuto dei contatti proficui con il club bianconero. Attenzione anche alla Lazio: come tutti sanno, Romagnoli è sempre stato grande tifoso biancoceleste e il suo sogno potrebbe quindi trasformarsi in realtà.

Il destino di Romagnoli, infine, si intreccia con quello di Tomori. Il difensore sta convincendo tutti, ma il diritto di riscatto per prenderlo al Chelsea è fissato a 28 milioni di euro. Una cifra importante, che il Milan potrebbe avere a disposizione proprio vendendo il capitano. Non è escluso inoltre uno scambio tra il club rossonero e il Chelsea nel caso in cui Maldini non volesse pagare il riscatto, in modo da abbassare il prezzo del cartellino di Tomori. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: il futuro del numero 13 in rossonero non è mai stato così incerto. Intanto il Milan non pensa solo a Romagnoli, ma anche a Donnarumma. Ecco il possibile sostituto.