Calciomercato Milan – Donnarumma, il rinnovo è un obbligo / News

Calciomercato Milan, blindare Donnarumma un obbligo

Adesso non si può davvero più aspettare. Partita dopo partita, Gianluigi Donnarumma si dimostra un pilastro insostituibile del Milan. Anche in una serata all’apparenza agevole, il portiere rossonero si è reso protagonista assoluto con una parata prodigiosa sulla linea di porta. 200 presenze in campionato a soli 22 anni (compiuti ieri) e 20 in Europa evidenziano il paradosso della sua carriera. Il talento di Gigio va mostrato anche nei palcoscenici che contano, quelli della Champions League per intenderci. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il suo rinnovo è un vero e proprio obbligo. Le negoziazioni con l’agente Mino Raiola continuano da mesi, ma ancora c’è una situazione di pericoloso stand-by. Il cammino dei rossoneri, in discesa fino a poche settimane fa, sta diventando tortuoso. Per andare in Champions c’è bisogno di Donnarumma, uomo simbolo del Milan, ma ci sarà bisogno di lui anche in futuro.

Attenzione alle manovre di mercato di Maldini: occhi sul nuovo Neymar. VAI ALLA NOTIZIA >>>