Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: ecco la sua volontà | News

Le ultime sul calciomercato Milan: la volontà di Calhanoglu

Uno dei nodi principali del calciomercato del Milan è il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, la meta si avvicina. Ieri c’è stato un nuovo incontro tra l’agente del turco e il club rossonero. L’ultimo ostacolo da superare è quello relativo ai bonus, con le parti che si incontreranno nuovamente la prossima settimana.

Dal Milan filtra cauto ottimismo per il buon esito dell’operazione. Questo è dovuto soprattutto alla volontà di Calhanoglu, che è quella di rimanere in rossonero. Ivan Gazidis è deciso a mantenere il tetto di spesa programmato per questa tornata di rinnovi, ma tutti sanno l’importanza dell’ex Bayer Leverkusen all’interno della squadra di Pioli. Sempre a proposito di calciomercato, il Milan pensa a un attaccante>>>