Bartesaghi dopo Milan-Ferencváros: "Partita sottovalutata? Se l'avessimo fatto, sarebbe stato grave"

La sconfitta di questa sera a San Siro contro gli ungheresi del Ferencvaros lascia dei pesantissimo strascichi in casa del Milan di Amorim. La prestazione messa in campo dai rossoneri ha alimentato moltissimi dubbi e tante altre critiche, soprattutto per quanto mostrato nel primo tempo, dove la squadra è apparsa in fortissima difficoltà.

Milan, le parole di Costacurta

A commentare la serata negativa del diavolo è stato l’ex difensore rossonero Billy Costacurta che, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha voluto giudicare senza veli la prestazione del Milan, soffermandosi in modo particolare sui primi 45 minuti di gioco.

“Il primo tempo è stato uno dei peggiori degli ultimi 4-5 anni”

Parole durissime che fotografano la grandissima delusione per quanto visto in campo e che riaccendono i riflettori sulla squadra, dopo il meraviglioso derby vinto pochissimi giorni fa. Il Milan, ora come ora, è chiamato a reagire, trovando la giusta compattezza che ormai sembra andata persa