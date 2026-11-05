Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': i rossoneri nelle prime tre partite hanno vinto una sola volta e perso in già due occasioni

Matteo Chini
- Milano
Milan-Ferencváros, probabili formazioni: turnover per Amorim | Video e screen Gazzetta.it

Milan-Ferencváros, probabili formazioni: turnover per Amorim | Video

Alphadjo Cisse, trequartista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Ferencváros, partita della 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si svolgerà alle ore 18:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Cisse parla prima di Milan-Ferencvaros

"Per me e per tutta la squadra è importante. Cerchiamo di giocare sempre al massimo delle nostre forze".

Sul derby

"È stata una vittoria importante. Però dobbiamo cancellarla e dare continuità con una vittoria. Oggi contano solo i tre punti".

Sulla convocazione in Nazionale

"In realtà non so ancora nulla, le convocazioni non sono ancora uscite. Sarei molto contento se dovesse arrivare la chiamata. Ma penso ad oggi e domani sarà un altro giorno".
Alphadjo Cisse prima di Milan-Ferencvaros

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