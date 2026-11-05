Spazio alle dichiarazioni pre-partita a 'San Siro': i rossoneri nelle prime tre partite hanno vinto una sola volta e perso in già due occasioni
Milan-Ferencváros, probabili formazioni: turnover per Amorim | Video
Alphadjo Cisse, trequartista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Ferencváros, partita della 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si svolgerà alle ore 18:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Cisse parla prima di Milan-Ferencvaros
"Per me e per tutta la squadra è importante. Cerchiamo di giocare sempre al massimo delle nostre forze".
Sul derby
"È stata una vittoria importante. Però dobbiamo cancellarla e dare continuità con una vittoria. Oggi contano solo i tre punti".
Sulla convocazione in Nazionale
"In realtà non so ancora nulla, le convocazioni non sono ancora uscite. Sarei molto contento se dovesse arrivare la chiamata. Ma penso ad oggi e domani sarà un altro giorno".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Milan-Ferencváros di Europa League: la partita di 'San Siro' in diretta | LIVE PianetaMilan
Formazioni ufficiali
Milan-Ferencváros, formazioni ufficiali: Amorim lancia la linea verde, sorpresa sulla trequarti dal 1'
Live
Milan-Ferencváros oggi in TV: le scelte di Amorim e dove vederla in streaming
Editoriali e Analisi
Amorim e la svolta sulla mentalità: la "master class" comunicativa che scuote tutto il Milan
News Calciomercato
Accordo chiuso per Markus Krösche al Milan: prima scelta di Cardinale. Ecco da quando sarà operativo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti