Il Milan si prepara alla trasferta inglese contro il Bournemouth (LEGGI QUI IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA), valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. La UEFA ha reso nota la designazione arbitrale della sfida, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21:00 al Vitality Stadium.

Bournemouth-Milan, arbitra il greco Fotias

Un precedente con una squadra italiana

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A dirigere l'incontro sarà il greco, affiancato dagli assistenti Andreas Meintanas e Michail Papadakis. Il quarto ufficiale sarà Alexandros Tsakalidis, mentre al VAR ci sarà l'olandese Dennis Higler, assistito dall'austriaco Alan Kijas nel ruolo di AVAR.Per Fotias si tratta di un nuovo impegno europeo con una squadra italiana dopo il precedente della scorsa stagione, quando diresse la sfida di Europa League tra Bologna e Celtic, terminata 2-2 al Dall'Ara.Bournemouth-Milan rappresenta un appuntamento importante anche per il direttore di gara greco, chiamato a gestire una sfida europea tra due squadre che puntano a proseguire il proprio cammino nella competizione. Fotias non ha precedenti né con le 'Cherries' né con i rossoneri.

Per i rossoneri, la trasferta in Inghilterra sarà un'occasione per dare continuità ai risultati e conquistare punti preziosi nella fase campionato di Europa League.