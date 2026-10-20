La UEFA ha comunicato la designazione per Bournemouth-Milan, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21:00 al Vitality Stadium

Redazione PM
- Milano
Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video e screen Gazzetta.it

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Il Milan si prepara alla trasferta inglese contro il Bournemouth (LEGGI QUI IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA), valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. La UEFA ha reso nota la designazione arbitrale della sfida, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21:00 al Vitality Stadium.

Bournemouth-Milan, arbitra il greco Fotias

A dirigere l'incontro sarà il greco Vassilis Fotias, affiancato dagli assistenti Andreas Meintanas e Michail Papadakis. Il quarto ufficiale sarà Alexandros Tsakalidis, mentre al VAR ci sarà l'olandese Dennis Higler, assistito dall'austriaco Alan Kijas nel ruolo di AVAR.
Il greco Vassilis Fotias sarà l'arbitro di Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027

Un precedente con una squadra italiana

Per Fotias si tratta di un nuovo impegno europeo con una squadra italiana dopo il precedente della scorsa stagione, quando diresse la sfida di Europa League tra Bologna e Celtic, terminata 2-2 al Dall'Ara. Bournemouth-Milan rappresenta un appuntamento importante anche per il direttore di gara greco, chiamato a gestire una sfida europea tra due squadre che puntano a proseguire il proprio cammino nella competizione. Fotias non ha precedenti né con le 'Cherries' né con i rossoneri.

Per i rossoneri, la trasferta in Inghilterra sarà un'occasione per dare continuità ai risultati e conquistare punti preziosi nella fase campionato di Europa League.

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