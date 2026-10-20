Il countdown per il prossimo impegno europeo del Diavolo è ufficialmente cominciato. Giovedì 22 ottobre, alle ore 21:00, sul rettangolo verde del Vitality Stadium andrà in scena Bournemouth-Milan, attesissima sfida valevole per la terza giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Già domani, mercoledì 21 ottobre, l'ambiente entrerà pienamente nel vivo della vigilia con un fitto programma di appuntamenti media e sessioni di allenamento sul campo.

Il programma del Bournemouth: gli orari di Marco Rose

La vigilia del Milan: la rifinitura a Milanello e la conferenza di Amorim

La situazione in classifica e il percorso europeo delle due squadre

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L'arbitro del match e dove vedere Bournemouth-Milan in diretta TV e streaming

I padroni di casa inglesi apriranno le danze nella tarda mattinata. Il manager delle 'Cherries', il tedesco, interverrà in conferenza stampa davanti ai giornalisti – affiancato da un calciatore della prima squadra – alle ore 12:00 locali (corrispondenti alle). A seguire, nel primo pomeriggio (ore 14:00 locali, le), il Bournemouth sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Entrambe le attività ufficiali della squadra inglese verranno ospitate presso le strutture del Bournemouth Training Centre.Il programma dei rossoneri si aprirà invece tra le mura amiche del centro sportivo dia Carnago (VA). I ragazzi guidati da misterscenderanno in campo per l'ultimo allenamento di rifinitura alledel mattino. Successivamente, il gruppo squadra si trasferirà all'aeroporto per il volo charter alla volta dell'Inghilterra. Una volta sbarcati oltremanica, nel tardo pomeriggio, è prevista la conferenza stampa ufficiale di Amorim: il tecnico lusitano parlerà alle 18:15 locali (le) direttamente all'interno della sala stampa del Vitality Stadium, accompagnato da un calciatore rossonero.Le due compagini si presentano a questo appuntamento continentale separate da tre lunghezze nella graduatoria generale. Il Bournemouth naviga a punteggio pieno a quota 6 punti, grazie al successo per 2-1 ottenuto all'esordio sul campo della Real Sociedad a San Sebastián (firme dell'ex romanista Justin Kluivert e Rayan) e alla netta vittoria casalinga per 3-0 contro lo Sturm Graz (sigilli di Evanilson, Rayan e Álvaro Rodríguez).Il Milan risponde invece con 3 punti all'attivo. Dopo il brutto scivolone interno patito a San Siro contro il Benfica (0-2), la formazione di Amorim ha prontamente rialzato la testa rifilando un perentorio poker (4-0) in Austria al malcapitato RB Salisburgo, trascinata da una straordinaria tripletta del giovane talento Alphadjo Cisse e dalla rete del centravanti Gonçalo Ramos.La sfida del Vitality Stadium sarà diretta dal fischietto greco, un direttore di gara che non vanta alcun precedente storico né con la compagine inglese né con il club di Via Aldo Rossi. Per tutti i tifosi e gli appassionati che non saranno presenti nel settore ospiti in Inghilterra, la gara Bournemouth-Milan sarà visibile in diretta tv e streaming esclusiva sulle frequenze satellitari die sulla piattaforma, con ampi studi pre e post-partita per analizzare ogni dettaglio tattico.