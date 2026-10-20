Il programma completo della vigilia di Bournemouth-Milan in Europa League: gli orari delle conferenze di Marco Rose e Rúben Amorim, le rifiniture e la diretta tv
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Il countdown per il prossimo impegno europeo del Diavolo è ufficialmente cominciato. Giovedì 22 ottobre, alle ore 21:00, sul rettangolo verde del Vitality Stadium andrà in scena Bournemouth-Milan, attesissima sfida valevole per la terza giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Già domani, mercoledì 21 ottobre, l'ambiente entrerà pienamente nel vivo della vigilia con un fitto programma di appuntamenti media e sessioni di allenamento sul campo.
Il programma del Bournemouth: gli orari di Marco RoseI padroni di casa inglesi apriranno le danze nella tarda mattinata. Il manager delle 'Cherries', il tedesco Marco Rose, interverrà in conferenza stampa davanti ai giornalisti – affiancato da un calciatore della prima squadra – alle ore 12:00 locali (corrispondenti alle 13:00 in Italia). A seguire, nel primo pomeriggio (ore 14:00 locali, le 15:00 nel nostro Paese), il Bournemouth sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Entrambe le attività ufficiali della squadra inglese verranno ospitate presso le strutture del Bournemouth Training Centre.
La vigilia del Milan: la rifinitura a Milanello e la conferenza di AmorimIl programma dei rossoneri si aprirà invece tra le mura amiche del centro sportivo di Milanello a Carnago (VA). I ragazzi guidati da mister Rúben Amorim scenderanno in campo per l'ultimo allenamento di rifinitura alle ore 11:15 del mattino. Successivamente, il gruppo squadra si trasferirà all'aeroporto per il volo charter alla volta dell'Inghilterra. Una volta sbarcati oltremanica, nel tardo pomeriggio, è prevista la conferenza stampa ufficiale di Amorim: il tecnico lusitano parlerà alle 18:15 locali (le 19:15 in Italia) direttamente all'interno della sala stampa del Vitality Stadium, accompagnato da un calciatore rossonero.
La situazione in classifica e il percorso europeo delle due squadreLe due compagini si presentano a questo appuntamento continentale separate da tre lunghezze nella graduatoria generale. Il Bournemouth naviga a punteggio pieno a quota 6 punti, grazie al successo per 2-1 ottenuto all'esordio sul campo della Real Sociedad a San Sebastián (firme dell'ex romanista Justin Kluivert e Rayan) e alla netta vittoria casalinga per 3-0 contro lo Sturm Graz (sigilli di Evanilson, Rayan e Álvaro Rodríguez).
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L'arbitro del match e dove vedere Bournemouth-Milan in diretta TV e streamingLa sfida del Vitality Stadium sarà diretta dal fischietto greco Vassilis Fotias, un direttore di gara che non vanta alcun precedente storico né con la compagine inglese né con il club di Via Aldo Rossi. Per tutti i tifosi e gli appassionati che non saranno presenti nel settore ospiti in Inghilterra, la gara Bournemouth-Milan sarà visibile in diretta tv e streaming esclusiva sulle frequenze satellitari di Sky e sulla piattaforma NOW, con ampi studi pre e post-partita per analizzare ogni dettaglio tattico.
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