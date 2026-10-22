Spazio alle dichiarazioni post-partita al 'Vitality Stadium': il prossimo impegno delle 'Cherries' in Europa League sarà in trasferta contro lo Sparta Praga
Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'
Justin Kluivert, giocatore degli inglesi, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta al 'Vitality Stadium' di Bournemouth (Inghilterra). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Bournemouth, parla Kluivert
"Il gol che aveva segnato mio padre al Milan era più importante, ma sono contento per la vittoria e per il gol segnato".
Sull'intensità avuta e sul Milan
"Sapevamo che il Milan è una grande squadra, sapevamo che dovevamo andare a tutta velocità, tanto più giocando in casa davanti al nostro pubblico. Oggi abbiamo dimostrato le nostre vere qualità e quello che sappiamo fare. Sono davvero molto orgoglioso della squadra. Sì, però adesso guardiamo avanti e pensiamo a una partita alla volta: oggi volevamo vincere e abbiamo fatto tutto il possibile per riuscirci, schierando gli undici che pensavamo avessero più chance di battere il Milan. Per la prossima partita vedremo come ci sentiremo tutti quanti. Ora ci aspetta un impegno importante nel weekend, ma come ho detto siamo una grande squadra, abbiamo tanti giocatori forti e siamo pronti anche per il prossimo incontro, contro il Manchester United"
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