Bournemouth-Milan, probabili formazioni: Cisse prima punta e tanti cambi | Video

Dalla terza serie inglese fino alle notti europee contro i grandi club del continente. In vent'anni il Bournemouth ha scalato le gerarchie del calcio britannico fino a centrare una qualificazione in Europa League, competizione nella quale stasera affronterà il Milan. Sul piano finanziario, le valutazioni economiche attuali collocano la rosa e i ricavi del club inglese al di sopra di quelli della società rossonera.

Bournemouth, dalla quarta serie all’Europa League

Nel 2003, mentre ilalzava sotto il cielo di Manchester la sesta Champions League della sua storia, ilfesteggiava la salita dalla Third alla Second Division. Nel maggio del 2007, anno del trionfo rossonero ad Atene, gli inglesi ottenevano invece la salvezza in terza serie. Per la prima storica promozione inbisogna aspettare fino al 2015.

Nel 2022 il Milan vinceva il diciannovesimo scudetto, mentre il Bournemouth festeggiava il ritorno in Premier col secondo posto in Championship. Nello stesso anno si sono insediate due proprietà americane: RedBird ha rilevato il Milan per 1,2 miliardi di euro; il gruppo guidato da Bill Foley ha comprato la società inglese per 150 milioni.

Il Bournemouth vale più del Milan

Dati ‘Transfermarkt’ alla mano, la rosa delvale. L’organico del, invece, si ferma invece a quota. E' importante, tuttavia, sottolineare come i prezzi siano ampiamente influenzati dal, che fa lievitare sensibilmente la valutazione economica dei calciatori.

La forbice aumenta analizzando i ricavi dai diritti televisivi. Stime riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’ indicano che il Bournemouth incassa 170 milioni di euro dalla Premier League, mentre ill Milan riceve circa 80 milioni dai diritti TV della Serie A tra Italia ed estero.

Il legame cromatico

I due club condividono anche un. Nel 1970 la dirigenza delscelse di abbandonare le storiche maglie biancorosse per passare alle strisce rosse e nere, adottate esplicitamente in. Stasera, alle ore 21:00, le due squadre si affrontano al ‘Vitality Stadium’ nel match valido per la terza giornata della League Phase di