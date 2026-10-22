Il confronto economico e sportivo tra Milan e Bournemouth: la crescita del club inglese e i dati sulle rose e i diritti tv
Bournemouth-Milan, probabili formazioni: Cisse prima punta e tanti cambi | Video
Dalla terza serie inglese fino alle notti europee contro i grandi club del continente. In vent'anni il Bournemouth ha scalato le gerarchie del calcio britannico fino a centrare una qualificazione in Europa League, competizione nella quale stasera affronterà il Milan. Sul piano finanziario, le valutazioni economiche attuali collocano la rosa e i ricavi del club inglese al di sopra di quelli della società rossonera.
Bournemouth, dalla quarta serie all’Europa LeagueNel 2003, mentre il Milan alzava sotto il cielo di Manchester la sesta Champions League della sua storia, il Bournemouth festeggiava la salita dalla Third alla Second Division. Nel maggio del 2007, anno del trionfo rossonero ad Atene, gli inglesi ottenevano invece la salvezza in terza serie. Per la prima storica promozione in Premier League bisogna aspettare fino al 2015.
Nel 2022 il Milan vinceva il diciannovesimo scudetto, mentre il Bournemouth festeggiava il ritorno in Premier col secondo posto in Championship. Nello stesso anno si sono insediate due proprietà americane: RedBird ha rilevato il Milan per 1,2 miliardi di euro; il gruppo guidato da Bill Foley ha comprato la società inglese per 150 milioni.
Il Bournemouth vale più del MilanDati ‘Transfermarkt’ alla mano, la rosa del Bournemouth vale 624 milioni di euro. L’organico del Milan, invece, si ferma invece a quota 504 milioni. E' importante, tuttavia, sottolineare come i prezzi siano ampiamente influenzati dal fattore Premier League, che fa lievitare sensibilmente la valutazione economica dei calciatori.
La forbice aumenta analizzando i ricavi dai diritti televisivi. Stime riportate dalla ‘Gazzetta dello Sport’ indicano che il Bournemouth incassa 170 milioni di euro dalla Premier League, mentre ill Milan riceve circa 80 milioni dai diritti TV della Serie A tra Italia ed estero.
Il legame cromaticoI due club condividono anche un legame cromatico. Nel 1970 la dirigenza del Bournemouth scelse di abbandonare le storiche maglie biancorosse per passare alle strisce rosse e nere, adottate esplicitamente in omaggio al Milan. Stasera, alle ore 21:00, le due squadre si affrontano al ‘Vitality Stadium’ nel match valido per la terza giornata della League Phase di Europa League.
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