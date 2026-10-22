Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Vitality Stadium': i rossoneri nelle prime due partite hanno incassato una sconfitta e poi centrato una vittoria
Bournemouth-Milan, probabili formazioni: Cisse prima punta e tanti cambi | Video
Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Bournemouth-Milan, partita della 3^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si svolgerà alle ore 21:00 al 'Vitality Stadium' di Bournemouth (Inghilterra). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Bournemouth-Milan, le parole di mister Amorim
"È impossibile schierare sempre lo stesso undici titolare ogni partita: ci aspettano quattro gare in dieci giorni, per cui il turnover diventa una necessità assoluta. Non possiamo pensare di andare avanti solo con gli stessi undici, soprattutto guardando ai diversi infortuni che abbiamo. Allo stesso tempo, la nostra responsabilità resta quella di lottare e vincere ogni singola sfida, perciò stasera dobbiamo trovare il giusto equilibrio per fare i tre punti".
Sulla scelta di schierare Cisse dal primo minuto
"Sì, schieriamo Cisse da punta perché possiede esattamente le caratteristiche che ci servono per questa specifica partita. Per i loro difensori centrali non sarà affatto facile marcarlo o tenerlo a bada. È un ragazzo giovanissimo con margini di crescita enormi e proprio oggi compie vent'anni: abbiamo grandissima fiducia nelle sue qualità".
Sulle differenze tra Cisse e Camarda
"I due ragazzi hanno caratteristiche diverse. Ho studiato la struttura e il modo di difendere dei loro centrali e credo che Cisse abbia le qualità più adatte per scardinarli in questa gara. In più ha già ricoperto la posizione di punta centrale nell'Under 21, motivo per cui considero la sua la scelta giusta per questo match. Semplicemente una decisione tattica".
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