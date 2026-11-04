Amorim non pensa al derby: "Il calcio va giorno per giorno. Diawara una sorpresa". Poi 'svela' un segreto

Amorim avvisa il Milan su Sky Sport 24 prima dell'Europa League: "Il calcio va giorno per giorno. Dobbiamo dimenticare il passato e mantenere continuità"
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Dopo la conferenza stampa Ruben Amorim è stato intervistato anche a "SkySport24" alla vigilia della sfida tra Milan e Ferencváros, valida per la quarta giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-27.
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"Sì è importante, quando vinci una partita importante restano le sensazioni buone. Ma il calcio va giorno per giorno e domani abbiamo un'altra gara importante. Vogliamo vincere ancora".
Sulla gioia dei tifosi per il derby:
"Non me l'aspettavamo. Non ho mai avuto questa sensazione di vicinanza della gente, della Curva, è stato speciale. So quanto è importante per i tifosi, è una cosa che puoi sentire. In giro tutti parlano del derby e per noi è stata una giornata importante".
Amorim avvisa il Milan: "Il Ferencváros fa sul serio, serve un cambio di mentalità"La sfida contro il Ferencváros che è una squadra che fa sul serio:
"Hanno vinto partite e sono a loro agio in Europa League. Abbiamo vinto una partita ma ci aspetta un'altra competizione. Siamo pronti per dimenticare il passato e andare avanti".
Il cambio di mentalità con le alternative in campo:
"È il segreto per vincere tutto. Abbiamo perso tanti giocatori e tutti devono essere pronti. Possiamo ruotare, ma serve mantenere la continuità. Abbiamo fatto bene contro il Salisburgo, non bene contro il Bournemouth. Dobbiamo essere sul pezzo e presenti su tutto e fare una prestazione di grande livello".
L'elogio pubblico di Amorim: "Diawara è andato oltre le aspettative"Diawara è cresciuto molto:
"Sono molto felice perché il nostro dipartimento scouting ha fatto un ottimo lavoro nel trovarlo. È merito suo e anche dei compagni che lo hanno aiutato, lo staff anche. È una sorpresa per tutti, è andato oltre alle aspettative".
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