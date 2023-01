Torino, i convocati di Juric per il match di Coppa Italia contro il Milan | News

Questa sera, alle 21.00, il Milan ospiterà il Torino per la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà una gara da dentro o fuori, con le due squadre che dovranno necessariamente vincere per ottenere il pass dei quarti di finale. Per quanto riguarda gli ospiti, è stata resa nota la lista dei convocati da Ivan Juric. Ecco, di seguito, i calciatori che faranno parte della partita di questa sera. Milan, il punto sui rinnovi: domani tocca a Bennacer. Quando a Leao?