Milan, il punto sui rinnovi: domani la firma di Bennacer. E su Leao… | News

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sui rinnovi in casa rossonera. Come riporta il quotidiano torinese, per domani è attesa la firma sul nuovo contratto di Ismael Bennacer , il quale prolungherà fino al prossimo 30 giugno 2027. Il centrocampista algerino arriverà a guadagnare 4 milioni di euro più bonus all'anno anche se continuerà ad essere presente la clausola da 50 milioni di euro. Entrando nel dettaglio, questa varrà solamente per l'estero e sarà attivabile solo nei primi quindici giorni del luglio 2024.

Un altro rinnovo (non ancora arrivato) che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi è quello di Rafael Leao. Il padre del giocatore è già in città dal weekend appena trascorso e attende l'avvocato Ted Dimvula, colui che detiene ufficialmente la procura dell'attaccante portoghese. La decisione di Leao, secondo 'Tuttosport', è quella di firmare il rinnovo con il Milan. In questo modo, l'ex Lille vedrà il suo stipendio dagli attuali 1.5 milioni a 6.5 milioni di euro all'anno più 1/1.2 di bonus. In questo modo Leao andrebbe a percepire circa 8 milioni di euro, diventando il calciatore più pagato del Milan. In questo modo potrà risolvere i problemi che riguardano la famosa multa da pagare allo Sporting e al tempo stesso continuare ad essere un calciatore fondamentale per Pioli. Milan, incontro tra Cardinale e Furlani: non solo il mercato sul tavolo.