Il quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027 inizia a delinearsi: il Milan di Rúben Amorim sfiderà il Monza guidato da Ivan Jurić. Il verdetto è arrivato nella serata di ieri, grazie al clamoroso e sorprendente successo per 1-0 dei brianzoli sul campo del Torino. Ad aggiungere un tocco di amaro destino alla sfida dello Stadio Olimpico Grande Torino è stata la presenza sulla panchina granata dell'ex bandiera rossonera Ignazio Abate, la cui avventura nella coppa nazionale si interrompe così anzitempo nella gara secca dei sedicesimi di finale.

Monza agli ottavi di Coppa Italia: Dany Mota firma l'impresa, Torino in crisi

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Ottavi di finale all'U-Power Stadium: le date e l'incrocio nei quarti

A decidere il match in terra piemontese è stata una rete dell'attaccante portoghese Dany Mota Carvalho, a segno nel recupero del primo tempo. Un gol pesante che certifica il grande impatto della cura Jurić in casa biancorossa e che, di contro, fa sprofondare il Torino in una crisi identitaria e di risultati profonda. Per i granata di Abate l'avvio di stagione si sta rivelando drammatico: dopo i passi falsi in campionato subiti proprio contro il Milan e contro il Sassuolo, l'eliminazione dalla Coppa Italia rappresenta un k.o. pesante che apre ufficialmente il processo in casa Toro, lasciando spazio all'entusiasmo del Monza.Il prossimo capitolo della competizione vedrà dunque il Milan impegnato in una trasferta insidiosa. Tabellone alla mano, i rossoneri giocheranno in gara unica all'U-Power Stadium di Monza, in un match programmato nella finestra tra dicembre 2026 e gennaio 2027 (con la data e l'orario ufficiali ancora da definire dalla Lega Serie A). Lo sguardo della dirigenza e dei tifosi si spinge però già oltre: la squadra che uscirà vincente dal derby lombardo tra Monza e Milan incrocerà nei quarti di finale la vincente della sfida tra Cremonese e Como.