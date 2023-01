Milan-Torino 0-1 al 120′: una brutta eliminazione | Coppa Italia News

Terminata Milan-Torino, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023. Ecco come sono andati i tempi supplementari del match

Daniele Triolo

Terminata, da pochi minuti, la partita Milan-Torino, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 e svoltasi a 'San Siro'. Vediamo, quindi, cosa accaduto nei tempi supplementari del match tra i rossoneri di Stefano Pioli e i granata di Ivan Jurić.

Milan-Torino 0-1: il racconto dei tempi supplementari — Dopo che anche il secondo tempo era terminato 0-0, con ancora meno palle-gol rispetto alla prima frazione di gioco, il primo tempo supplementare si apre con due chance per il Milan nei primi 5'. Una è per Sandro Tonali. La seconda, più netta, per Rafael Leão, sui cui-tiro cross Fikayo Tomori non trova la deviazione verso la porta difesa da Vanja Milinković-Savić.

Leão, al 96', scarica un destro violento dalla distanza sul quale si oppone Milinković-Savić con bravura. Poi ci prova anche Theo Hernández, ma la sua conclusione di sinistro termina di molto alta sulla traversa. Al 98' il primo squillo del Torino, con Saša Lukić. Occasione, però, solo potenziale poiché anche il serbo difetta in precisione nel momento del tiro verso la porta di Ciprian Tătărușanu.

È Sergiño Dest che, al 99', scaglia un bel destro da fuori area: si supera Milinković-Savić e nega all'ex Barcellona la gioia del gol. Risponde, in un bel primo tempo supplementare a 'San Siro', Karol Linetty che, al 100', su sponda aerea di Demba Seck, tira male e vanifica la bella azione dei granata negli ultimi trenta metri.

Per poco, poi, al 101', sull'asse Linetty-Seck non arriva la beffa per il Diavolo. Pierre Kalulu, in area rossonera, fa buona guardia e spazza via una sfera che rischiava di farsi pesante. Al 104', sull'insistita azione sul versante sinistro tra Leão e Charles De Ketelaere, la palla arriva a Olivier Giroud che, con il suo piede migliore, si gira e tira. Milinković-Savić, con il corpo, si oppone ancora.

Il secondo tempo supplementare si apre con il Toro in avanti, ma la conclusione da fuori di Mërgim Vojvoda al 108' è una ciabattata che non preoccupa minimamente la retroguardia rossonera. Al 112' prova a fare tutto da solo Leão: porta palla da sinistra, si accentra e tira. Un brivido sulla schiena di Milinković-Savić, ma il pallone termina largo.

Al 114', su contropiede, il Torino gela il Milan e va in vantaggio. Lukić avvia l'azione, servendo Brian Bayeye sulla destra. L'attaccante si invola e, non appena vede l'accorrente Michel Adopo, lo serve in area di rigore rossonera. Piatto e Tătărușanu è superato. Il Diavolo si getta in area del Toro alla ricerca del pareggio.

Tra il 116' e il 117' due grandi chance per il Milan: prima Perr Schuurs chiude sul tiro a botta sicura di Davide Calabria, poi la conclusione volante mancina di Giroud è rimpallata in corner. Sul calcio d'angolo successivo, colpo di testa di Tomori e pallone che termina alto sulla traversa della porta torinista.

Al 118' botta dalla distanza di Calabria e Milinković-Savić si salva deviando la palla sulla traversa. Assedio rossonero, ma non sortisce effetto. L'ultima chance, al 122', per Theo è lo specchio della notte rossonera. Milan-Torino 0-1 e Diavolo subito eliminato dalla coppa nazionale, nonostante abbia giocato 50', tra tempi regolamentari e supplementari, in superiorità numerica. Serata pessima. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>