Milan-Torino 0-0 al 90′: si va ai supplementari | Coppa Italia News

È terminata Milan-Torino, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco com'è andato il secondo tempo della gara di 'San Siro'

Daniele Triolo

È terminata da pochi minuti la ripresa di Milan-Torino, partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco com'è andato il secondo tempo della gara dei rossoneri di Stefano Pioli.

Milan-Torino 0-0: il racconto del secondo tempo — Dopo che il primo tempo si era concluso 0-0, con un palo al 26' di Charles De Ketelaere, la ripresa si apre con il guizzo del Torino di Ivan Jurić che, al 48', con Wilfried Singo, prova a trovare Antonio Sanabria nel cuore dell'area di rigore rossonera. L'attaccante paraguaiano, però, non riesce ad arrivare sul pallone sebbene proteso in scivolata.

Sul capovolgimento di fronte, Brahim Díaz serve l'ex Tommaso Pobega nell'area del Toro: controllo e tiro insidioso che Vanja Milinković-Savić para in due tempi, con l'aiuto del rimbalzo della sfera sul terreno di gioco. Un manto erbboso, tra l'altro, in condizioni di gioco rivedibili.

Al 55' ci prova, dalla lunga distanza, Sandro Tonali, ma il suo tiro termina di molto fuori; la risposta granata, al 59', è affidata al russo Aleksey Miranchuk, che, sul suggerimento dalla trequarti, ci prova con un colpo di tacco volante. Anche in questo caso, il pallone termina abbondantemente fuori dai pali della porta difesa da Ciprian Tătărușanu.

Il portiere rumeno, qualche secondo dopo, è bravo a neutralizzare, in uscita alta, un cross di Singo dalla destra. Ancora Toro pericoloso al 66', con il cross, dalla destra, di Samuele Ricci sul quale, però, Nikola Vlašić conclude in maniera scoordinata. Pioli corre ai ripari, toglie Alexis Saelemaekers e Brahim per inserire Junior Messias e Rafael Leão.

Qualche secondo dopo, assist di Tonali, stop volante di Messias che conclude, poi, di destro, di poco alto sulla traversa. Grandissima chance fallita dal brasiliano! Sul capovolgimento di fronte (68') Miranchuk prova ad impensierire Tătărușanu, ma trova soltanto una deviazione e un calcio d'angolo sul quale il numero 1 rossonero fa buona guardia.

Messias entra benissimo in partita, perché, al 70', prova a scappare via a Koffi Djidji, il quale, già ammonito, lo stende da dietro. Inevitabile, per l'arbitro Antonio Rapuano della sezione A.I.A. di Rimini, estrarre il secondo cartellino giallo per il difensore granata. Espulsione e Torino in dieci uomini negli ultimi venti minuti di gioco!

Al 73' destro, da fuori area, di Leão con il pallone che termina molto in alto sulla traversa. Tommaso Pobega e Matteo Gabbia, ad un quarto d'ora dal termine dei 90', lasciano il campo a Olivier Giroud e Theo Hernández. Ora il Milan è nettamente a trazione offensiva e tenta il forcing nell'area granata.

All'81', però, Messias sbaglia la conclusione in porta. Pioli manda in campo anche Ismaël Bennacer nel finale per Aster Vranckx, ma è Sergiño Dest, con una travolgente azione sulla destra pochi istanti più tardi, a sfiorare il palo alla sinistra di Milinković-Savić con una conclusione insidiosa. Il serbo, quindi, contiene la traiettoria del tiro dalla distanza di Leão.

Al 92' Milinković-Savić si distende sulla conclusione da fuori area di Theo Hernández, deviando la sfera in calcio d'angolo. Sul corner successivo, De Ketelaere (un po' scomparso nella ripresa), prova a girare verso la porta granata, ma senza esito. Lo stesso vale per una seconda conclusione del belga, parata dal portiere del Torino al 96'.

Finisce, così, anche il secondo tempo di Milan-Torino: 0-0, tutti ai supplementari per capire quale delle due squadre passerà il turno. Segui qui il LIVE dei supplementari di Milan-Torino da 'San Siro' >>>