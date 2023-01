Milan-Torino 0-0 al 45′: palo e lampi di De Ketelaere | Coppa Italia News

Dopo dieci minuti di studio, la prima palla-gol del match è del Torino , con Saša Lukić che al 12' si presenta a tu per tu con Ciprian Tătărușanu : il portiere rossonero, in uscita bassa, chiude lo specchio della porta al centrocampista serbo della formazione di Ivan Jurić .

Toro ancora pericoloso, al 18' , con un pallone filtrante nell'area di rigore rossonera che, per poco, non raggiunge il fantasista croato Nikola Vlašić . Il Milan, finalmente, esce dal torpore con due guizzi tra il 25' e il 26' : prima è Sergiño Dest che, con una percussione sulla sinistra, chiama Vanja Milinković-Savić ad alzare la sfera sulla traversa in seguito al suo tiro deviato.

In generale, i rossoneri fanno molta fatica a trovare il bandolo della matassa; davanti sembrano troppo leggeri e gli ospiti possono controllare senza problemi. Tentando, logicamente, le sortite non appena le circostanze in campo lo permettono. Come al 38', quando Vlašić serve Wilfried Singo: stop di petto, rovesciata e conclusione debolissima dal limite dell'area che termina - tra i fischi di 'San Siro' - nelle mani di Tătărușanu.