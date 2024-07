Coppa Italia, svelato il tabellone: tutti i possibili incroci per il Milan

La Coppa Italia 2024/25 prende forma, svelato il tabellone della competizione. Ecco tutti i possibili incroci per il Milan dino alla finale

Il Milan , come da regolamento, nella prossima edizione della Coppa Italia , partirà dagli ottavi di finale . Pochi istanti fa è stato reso noto il tabellone della competizione. Ecco, dunque, i possibili incroci nel cammino del Diavolo.

A sfidare il Milan al primo turno dei rossoneri (ottavi di finale) potrà esserci una squadra tra Lecce, Sassuolo, Cittadella, Mantova e Porto Torres. Queste ultime due impegnate nel primo spareggio preliminare che si terrà ad agosto. Ai quarti di finale potrebbe arrivare il primo big match con avversario la Roma, qualora dovesse passare il turno precedente. Il derby contro l'Inter potrebbe arrivare solo in semi-finale, qualora i nerazzurri, passassero gli ottavi di finale e battessero la Lazio (possibile incrocio) ai quarti di finale. Dall'altro lato del tabellone e, quindi, affrontabili solo in un'ipotetica finale ci sarebbero le quattro squadre finite tra le prime otto mancanti all'appello, ovvero Juventus, Bologna, Atalanta e Fiorentina.