Milan-Sassuolo, ripercorriamo la difficile storia rossonera in Coppa Italia

Stasera, alle ore 21:00, il Milan affronterà il Sassuolo in Coppa Italia. Ecco numeri e statistiche dei rossoneri nella competizione

Stasera, alle ore 21:00 , il Milan affronterà a San Siro il Sassuolo in Coppa Italia . Quella dei rossoneri di questa stagione sarà la partecipazione numero 77 nella coppa nazionale e, insieme a Bologna, Inter e Juventus , sono la squadra con più partecipazioni in coppa.

La prima partecipazione del Milan in Coppa Italia risale alla stagione calcistica 1926/1927. Quell'edizione della competizione, però, non fu vinta da nessuna squadra perchè la coppa fu interrotta a causa della carenza di date disponibili per giocare le partite.