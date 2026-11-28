Al via la vendita dei biglietti per Milan-Monza, ottavo di finale di Coppa Italia del 13 gennaio a San Siro: fasi, Red&Black Friday Promo, prezzi e dettagli
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E’ iniziata la vendita dei biglietti per Milan-Monza, ottavo di finale della Coppa Italia 2026/2027 che si giocherà mercoledì 13 gennaio 2027 alle 21:00 a San Siro. I tagliandi sono disponibili online su booking.acmilan.com, su Vivaticket, al Ticket Office di Casa Milan e al Flagship Store di via Dante.
Coppa Italia, Milan-Monza: aperta la vendita dei bigliettiLa vendita si sviluppa in due momenti:
- Vendita libera – Red&Black Friday Promo: dalle 15:00 di venerdì 27 novembre alle 23:59 di lunedì 30 novembre.
- Vendita libera classica: da martedì 1° dicembre a partire dalle 12:00.
Con la promozione del Red&Black Friday si parte da 5 euro: chi prende un biglietto a tariffa intera può aggiungerne un secondo a 5 o 10 euro in base al settore.
Fast Track e pacchetti Club 1899Per la sfida di San Siro sarà disponibile anche il Fast Track a 5 euro, utile per evitare le code agli ingressi passando da un varco dedicato. Il servizio resta acquistabile fino al calcio d'inizio in alcuni settori selezionati. Su booking.acmilan.com si possono inoltre comprare i biglietti Premium con Hospitality del Club 1899 scegliendo la formula preferita nella sezione dedicata al match.
Biglietti per tifosi con disabilitàLa vendita dedicata ai tifosi con disabilità aprirà nelle prossime settimane al prezzo di 10 euro, tariffa che comprende l'ingresso per la persona con disabilità e per un accompagnatore maggiorenne. Per prendere i tagliandi bisogna registrarsi o entrare nel portale dedicato seguendo le istruzioni riportate nel comunicato pubblicato su acmilan.com.
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