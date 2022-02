Milan-Lazio, arbitra Sozza. Ecco chi ci sarà al VAR | Coppa Italia News

Sarà Simone Sozza della sezione A.I.A. di Seregno ad arbitrare Milan-Lazio, partita dei quarti di finale di Coppa Italia di mercoledì sera

Sarà Simone Sozza , classe 1987, della Sezione A.I.A. di Seregno (MB) a dirigere Milan-Lazio . La partita, come noto, è in programma mercoledì 9 febbraio , alle ore 21:00 , allo stadio di 'San Siro'. Sarà valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022 .

Sozza sarà assistito, nella sua direzione di Milan-Lazio, da Alessio Tolfo e Antonio Vono. Il quarto uomo, invece, sarà Francesco Cosso. Al V.A.R., per Milan-Lazio, ci sarà l'esperto Davide Massa, coadiuvato da Daniele Bindoni.