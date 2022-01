Milan-Genoa, Pioli: “Gioca Maignan, Tatarusanu è fermo da una settimana”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Genoa di Coppa Italia, ha annunciato la titolarità di Mike Maignan. Queste le dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Genoa di Coppa Italia, ha annunciato la titolarità di Mike Maignan. Ciprian Tatarusanu, infatti, ha recuperato dal Covid solo oggi. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sport Mediaset': "Metteremo in campo la formazione migliore, quindi giocherà Maignan. Tatarusanu è stato fermo una settimana, non so se sarà a disposizione per domani". Intanto si avvicina il difensore centrale