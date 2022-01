Calciomercato Milan – Difensore: sono giorni decisivi. Il sì è vicino

Domani c'è la gara di Coppa Italia contro il Genoa, ma il Milan pensa anche al calciomercato. La volontà della dirigenza è quella di migliorare ulteriormente la rosa messa a disposizione di Stefano Pioli, che sta facendo molto bene. In primo piano l'acquisto di un difensore. A dirlo il direttore dell'area tecnica rossonera Paolo Maldini nelle settimane passata: "L'idea era quello di rimanere così, dopo l'infortunio di Kjaer stiamo valutando se ci fosse la possibilità di un'integrazione o di un giocatore pronto oppure di un giocatore già per la prossima stagione. Stiamo valutando, non è detto che si possa trovare".