La Juventus conquista la Coppa Italia: Atalanta battuta per 2-1 / News

Dopo un primo tempo difficile, la Juventus alza la testa e batte l'Atalanta per 2-1. I bianconeri si aggiudicano la Coppa Italia

E' terminato da pochi minuti Atalanta-Juventus, match valido per la finale di Coppa Italia. I bianconeri, grazie alla vittoria per 2-1, si sono aggiudicati il trofeo per la quattordicesima volta nella sua storia. Primo tempo sottotono per gli uomini di Andrea Pirlo, che però trovano il vantaggio con lo splendido tiro a giro di Dejan Kulusevski. I bergamaschi agguantano il pareggio con il solito Ruslan Malinovskiy: finisce qui il primo tempo. Nella ripresa è tutta un'altra Juventus, che prende le misure agli avversari e fissa il risultato sul 2-1 grazie al gol di Federico Chiesa. Abbiamo contattato in esclusiva un collega francese: le ultime sui movimenti del Milan per Icardi, Adli, Maignan e non solo